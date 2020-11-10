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Восьмилетняя девочка и две девушки погибли в ДТП в Ростовской области

Восьмилетняя девочка и две девушки погибли в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП погиб восьмилетний ребенок и две девушки. Трагедия случилась 12 ноября на трассе Новошахтинск - Гуково.

По предварительным данным, 29-летняя девушка-водитель «ВАЗ-2115» пошла на обгон машин перед ней и выехала на встречную полосу. Не заметив проезжающий по «встречке» грузовик, девушка на высокой скорости врезалась в него.

- В результате аварии погибла водитель и два пассажира легкового автомобиля: восьмилетняя девочка и 29-летняя девушка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Несмотря на перевернувшийся грузовик «Хендай», водитель отделался незначительными ушибами - ему оказали разовую медицинскую помощь.

Напомним, на этом же месте поздним вечером 11 ноября произошла еще одна трагическая авария. Не справившийся с управлением 25-летний парень съехал с дороги и перевернулся. Водитель стал жертвой ДТП, а 33-летний и 52-летний пассажиры с травмами попали в больницу.

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