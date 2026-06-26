Ворошиловский районный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего водителя о смертельном ДТП

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 20-летний водитель, сбивший насмерть пожилую женщину на переходе.Смертельное ДТП случилось 23 апреля на улице Орбитальной, рядом с домом №42. По версии следствия, молодой человек за рулем «Мазда 6» двигался с превышением скорости. Улицу на разрешающий сигнал пересекала 74-летняя пенсионерка. Парень не успел затормозить и сбил пешехода на зебре.Полученные травмы оказались смертельными для пожилой женщины. Она скончалась на месте происшествия.Водитель стал фигурантом уголовного дела. После расследования прокуратура Ворошиловского района утвердила обвинительное заключение.Материалы дела отправились в суд.