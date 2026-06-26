Ворошиловский районный суд рассмотрит уголовное дело 20-летнего водителя о смертельном ДТП
В Ростове-на-Дону перед судом предстанет 20-летний водитель, сбивший насмерть пожилую женщину на переходе.
Смертельное ДТП случилось 23 апреля на улице Орбитальной, рядом с домом №42. По версии следствия, молодой человек за рулем «Мазда 6» двигался с превышением скорости. Улицу на разрешающий сигнал пересекала 74-летняя пенсионерка. Парень не успел затормозить и сбил пешехода на зебре.
Полученные травмы оказались смертельными для пожилой женщины. Она скончалась на месте происшествия.
Водитель стал фигурантом уголовного дела. После расследования прокуратура Ворошиловского района утвердила обвинительное заключение.
Материалы дела отправились в суд.