Вооруженный послушник из Ростовской области взобрался на крышу Александро-Невской лавры, требуя встречи с прокурором

Вооруженный послушник из Ростовской области взобрался на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, требуя встречи с прокурором. По словам 40-летнего Сергея Игнатенко, на отчаянный поступок его подтолкнули преследования и угроза убийством, сообщает «Фонтанка».Послушник забрался на крышу монастыря 13 сентября. Просидев на кровле здания почти 10 часов, он сбросил заявление для СМИ. В нем говорится, что он уроженец Волгодонска, который два года назад ушел от жены. Покидая родной город, Сергей забрал важные документы с доказательствами о совершении группой лиц квартирных мошенничеств, киберпреступлений, а также организации проституции.Именно в этих документах мужчина видит опасность для своей жизни. О преступлениях Игнатенко намерен говорить только с прокурором. Для собственной безопасности на крышу он прихватил нож.Днем следующего дня мужчину удалось снять с крыши и передать врачам. Дончанина ждет беседа с правоохранителями.В Александро-Невской лавре сообщили, что послушник прибыл в монастырь около месяца назад. Он чинно выполнял свою работу и не привлекал внимания своим поведением.