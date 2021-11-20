Волонтеры подключились к поиску пропавшего в Ростовской области 48-летнего мужчины

Фото: rostov.ru

К поискам пропавшего в Ростовской области 48-летнего Виктора Войтова подключилось добровольческое объединение поиска людей. О том, где может находиться мужчина, нет информации с 1 ноября.Бывшая жена пропавшего рассказала, что Виктор работал возчиком кислородных баллонов для станций напитков в Белой Калитве. Однако с начала ноября на работу он не выходит. Начальство мужчины тоже не знает, где он может находиться. Обеспокоенная женщина решила написать заявление в полицию, а его сын обратился за помощью в поисках к волонтерам.Пропавшему на вид - около 50 лет, у него рост - 183 сантиметра, худощавое телосложение, длинные темные волосы до плеч, глаза карие. Носит бороду и усы. Был одет в темную куртку, темные джинсы, обут в черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Войтова, просьба позвонить в полицию, по номеру волонтеров: 8-800-700-54-52 или в Службу-112.