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Водитель «Тойоты» пострадал при столкновении с маршруткой в Ростове

Водитель «Тойоты» пострадал при столкновении с маршруткой в Ростове

В Ростове в результате столкновения с маршрутным такси пострадал водитель иномарки.

ДТП произошло 14 марта на улице Киргизской. В районе дома № 21а на регулируемом перекрестке столкнулись «Тойота Рав 4» и маршрутка № 30, следовавшая по маршруту Сельмаш - аквапарк.

В момент столкновения в микроавтобусе находились 10 пассажиров. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в отделе пропаганды донской Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал 65-летний водитель кроссовера. Мужчину доставили в больницу.

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