Водитель «Тойоты» пострадал при столкновении с маршруткой в Ростове





В Ростове в результате столкновения с маршрутным такси пострадал водитель иномарки.



ДТП произошло 14 марта на улице Киргизской. В районе дома № 21а на регулируемом перекрестке столкнулись «Тойота Рав 4» и маршрутка № 30, следовавшая по маршруту Сельмаш - аквапарк.



В момент столкновения в микроавтобусе находились 10 пассажиров. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.



Как сообщили в отделе пропаганды донской Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал 65-летний водитель кроссовера. Мужчину доставили в больницу.



