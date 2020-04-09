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Водитель «скорой» спровоцировал ДТП в Ростове-на-Дону

Водитель «скорой» спровоцировал ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошло участием с машины скорой помощи. Авария случилась 11 апреля около 14:30 на улице Ле-Мана.

За рулём медицинского автомобиля сидел 67-летний мужчина. Он двигался по проезжей части без проблесковых маячков и сирены. Поворачивая с Коммунистического проспекта на улицу Ле-Мана, он, предварительно, не уступил дорогу 31-летнему мужчине на ВАЗе.

- В результате транспортные средства столкнулись, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – При ДТП никто не пострадал.

На момент столкновения в машине «скорой» находился только водитель.

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