Водитель «скорой» спровоцировал ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло участием с машины скорой помощи. Авария случилась 11 апреля около 14:30 на улице Ле-Мана.За рулём медицинского автомобиля сидел 67-летний мужчина. Он двигался по проезжей части без проблесковых маячков и сирены. Поворачивая с Коммунистического проспекта на улицу Ле-Мана, он, предварительно, не уступил дорогу 31-летнему мужчине на ВАЗе.На момент столкновения в машине «скорой» находился только водитель.