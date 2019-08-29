Водитель пострадал в опрокинувшейся иномарке на трассе в Ростовской области



В результате ДТП с перевернувшейся иномаркой пострадал водитель. Инцидент произошёл 30 августа около 14:30 на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.



На 125-м километре автодороги перевернулся автомобиль «Киа Рио». На момент аварии в иномарке находились три человека. Как рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе, двоим из них, включая ребёнка, понадобилась помощь медиков. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области добавили, что водитель был госпитализирован. Возраст пострадавших пока не известен.