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Водитель пострадал в опрокинувшейся иномарке на трассе в Ростовской области

Водитель пострадал в опрокинувшейся иномарке на трассе в Ростовской области
В результате ДТП с перевернувшейся иномаркой пострадал водитель. Инцидент произошёл 30 августа около 14:30 на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.

На 125-м километре автодороги перевернулся автомобиль «Киа Рио». На момент аварии в иномарке находились три человека. Как рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе, двоим из них, включая ребёнка, понадобилась помощь медиков. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области добавили, что водитель был госпитализирован. Возраст пострадавших пока не известен.

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