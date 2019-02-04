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Водитель пострадал при ДТП в Ростове, понадобилась помощь спасателей

Водитель пострадал при ДТП в Ростове, понадобилась помощь спасателей
На Северном обходе Ростова-на-Дону произошла авария с пострадавшим. Инцидент случился утром 6 февраля на Щепкинской развязке.

Как сообщили в поисково-спасательной службе, водитель «Киа Рио» не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с проезжей части. Он врезался в парапет, из-за чего у машины полностью смяло переднюю часть.

Для того чтобы вытащить иномарку, пришлось вызывать спасательный отряд. Сотрудники ПСС обесточили «Киа» и передали водителя медикам. С травмами он был доставлен в больницу.

Водитель пострадал при ДТП в Ростове, понадобилась помощь спасателей

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