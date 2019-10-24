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Водитель погиб в ДТП в центре Ростова

Водитель погиб в ДТП в центре Ростова
Фото: vk.com/rostovnadonu
Авария с одним погибшим и одним пострадавшим произошла ночью в Ростове. ДТП случилось около 4 часов 26 октября.

По предварительным данным, 57-летний водитель в районе дома № 157 не справился с управлением. «Четырнадцатая» выскочила на обочину и врезалась в дерево.
- В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, его 20-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту происшествия начата проверка.

Фото: vk.com/rostovnadonu

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