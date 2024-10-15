Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе Ростов – Ставрополь и скрылся

Фото: ГАИ Ставрополья

На Ставрополье водитель грузовика марки «Фотон» насмерть сбил пешехода. Смертельное ДТП произошло 14 октября в Труновском округе.Около 22:30 мужчина за рулем фуры двигался по трассе Ростов – Ставрополь. В районе села Донского он сбил 53-летнего жителя Тверской области, который шел по обочине. После этого дальнобойщик как ни в чем не бывало уехал.Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую». Мужчину отвезли в больницу, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.Спустя несколько часов предполагаемого виновника ДТП задержали. Его личность устанавливают.