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Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе Ростов – Ставрополь и скрылся

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на трассе Ростов – Ставрополь и скрылся
На Ставрополье водитель грузовика марки «Фотон» насмерть сбил пешехода. Смертельное ДТП произошло 14 октября в Труновском округе.

Около 22:30 мужчина за рулем фуры двигался по трассе Ростов – Ставрополь. В районе села Донского он сбил 53-летнего жителя Тверской области, который шел по обочине. После этого дальнобойщик как ни в чем не бывало уехал.

Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую». Мужчину отвезли в больницу, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.
Спустя несколько часов предполагаемого виновника ДТП задержали. Его личность устанавливают.
Фото: ГАИ Ставрополья
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