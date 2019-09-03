Водитель «девятки» на большой скорости врезался в дерево в Ростовской области



Водитель «ВАЗ-2109» врезался в дерево в Донецке Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 5 сентября возле дома № 129 на улице Горького.



Решив прокатиться с ветерком, 22-летний парень потерял управление и выскочил на обочину. В следующий миг его автомобиль влетел в дерево.



Как добавил собственный источник Rostov.ru, молодой человек был пьян. Более того, он и ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.