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Водитель «девятки» на большой скорости врезался в дерево в Ростовской области

Водитель «девятки» на большой скорости врезался в дерево в Ростовской области
Водитель «ВАЗ-2109» врезался в дерево в Донецке Ростовской области. Происшествие случилось в ночь на 5 сентября возле дома № 129 на улице Горького.

Решив прокатиться с ветерком, 22-летний парень потерял управление и выскочил на обочину. В следующий миг его автомобиль влетел в дерево.

Как добавил собственный источник Rostov.ru, молодой человек был пьян. Более того, он и ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

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