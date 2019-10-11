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Водитель автобуса, протаранивший остановку в Ростове, сбил ребёнка

Водитель автобуса, протаранивший остановку в Ростове, сбил ребёнка
Стало известно об одном пострадавшем в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл 14 октября на проспекте Королёва, в районе дома № 44. Водитель автобуса № 44 протаранил остановочный комплекс в районе рынка «Шайба».

В момент ДТП на остановке находилось много людей. Вскоре стало известно, что травмы получил десятилетний ребёнок. Медики доставили его в больницу.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники скорой помощи, МЧС и полицейские. Все обстоятельства аварии устанавливают. Информацию о пострадавших уточняют.

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