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Водитель автобуса протаранил остановку в Ростове: есть пострадавшие

Водитель автобуса протаранил остановку в Ростове: есть пострадавшие
В Ростове-на-Дону водитель автобуса на полном ходу врезался в остановку. Происшествие случилось днём 14 октября на проспекте Королёва. Инцидент произошёл в районе рынка «Шайба».

По словам очевидцев, на остановке стояло много людей, когда в неё неожиданно въехал автобус № 44. Как сообщают свидетели, транспорт подмял под себя одного человека. Официальной информации о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники всех служб. Данные по аварии уточняют.

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