Водитель автобуса протаранил остановку в Ростове: есть пострадавшие



В Ростове-на-Дону водитель автобуса на полном ходу врезался в остановку. Происшествие случилось днём 14 октября на проспекте Королёва. Инцидент произошёл в районе рынка «Шайба».



По словам очевидцев, на остановке стояло много людей, когда в неё неожиданно въехал автобус № 44. Как сообщают свидетели, транспорт подмял под себя одного человека. Официальной информации о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники всех служб. Данные по аварии уточняют.

