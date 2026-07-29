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Вечером 29 июля в Ростовской области объявили опасность БПЛА

Вечером 29 июля в Ростовской области объявили опасность БПЛА

Вечером 29 июля в Ростовской области объявили опасность БПЛА. Срочное сообщение от РСЧС поступило в 19:06.

Дончан попросили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Прошедшей ночью над регионом уничтожили около шести десятков дронов.
РСЧС
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