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Вечером 24 июля по южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность

Вечером 24 июля по южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность

Вечером 24 июля по южной части Ростовской области объявили беспилотную опасность. Срочное уведомление от РСЧС начало приходить в 17:29.

Дончан попросили уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.
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