Вандалы испортили скульптуру со львами возле здания правительства Ростовской области

Фото: Ростов Главный

Ростовчане поделились фотографиями очередного случая вандализма. На этот раз пострадал постамент со львами на площади Советов, расположенный напротив здания правительства Ростовской области. Злоумышленники на глазах у чиновников разрисовали парапеты, перила и практически добрались до самих львов.Ранее этот объект едва удалось очистить от «мусорного» граффити. Причем не только эта скульптура попадала под удар вандалов, но об этом - позже.Координатор движения «МойФасад», экскурсовод и защитник старого Ростова Геннадий Крольман рассказал Rostov.ru о городской легенде, связанной с этими львами. Это, скорее, просто присказка, схожая с сюжетом фильма Эльдара Рязанова «Необыкновенные приключения итальянцев в России», однако довольно занятная.Как гласит легенда, в царский период в Ростове жила богатая помещица, которая построила дачу на территории нынешнего зоопарка (улица Зоологическая). После волны революционных движений она бежала в Европу, где перед самой смертью рассказала родным об оставленных в Ростове драгоценностях.- Так вот та самая помещица успела лишь намекнуть на то, где находятся сокровища. Она сказала родственникам, что сокровища охраняет лев. Координат, в лучших традициях всего загадочного, женщина не указала, - рассказал Геннадий Крольман.Много попыток предпринимали родственники, чтобы найти сокровища, но ничего не вышло. Ходят слухи (опять-таки по легенде), что один из членов помещичьей семьи записался добровольцем к фашистам и принимал участие в оккупации города. Конечно же, он понял, что драгоценности могли быть в одной из скульптур, поэтому вместе с другими немцами он стал методично уничтожать статуи. Только вот ничего не вышло.- Богатства нашли только после войны, во время прокладки коммуникаций неподалеку от фонтана со львами. Сокровища мадам зарыла еще во времена, когда улица Большая Садовая носила имя Льва Троцкого. Вот такие они, ростовские львы, - подчеркнул Геннадий.Жаль, что молодежь предпочитает пойти по пути наименьшего сопротивления - исписать непонятно чем все, что им встречается. А ведь гораздо интереснее вникнуть в историю, отыскать легенду. Порой даже у самого неприметного и примелькавшегося объекта есть своя история, по которой можно написать целый приключенческий рассказ.Но вернемся к вандалам. Ранее злоумышленники также разрисовали черными надписями скульптуру «Рыбка и волны» на улице Пушкинской. В прошлом году волонтеры по архивным фотографиям фрагмент за фрагментом восстанавливали этот объект. Кто и с какой целью портит старания волонтеров, неизвестно.