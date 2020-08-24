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В Зверево пятые сутки разыскивают 63-летнего мужчину

В Зверево пятые сутки разыскивают 63-летнего мужчину
В Зверево пятые сутки разыскивают 63-летнего Владимира Мартынова. Мужчина 22 августа ушел на ж/д станцию «Зверево» и до сих пор не вернулся домой.

Ориентировку разместил поисковой отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Владимир худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы седые. Из отличительных черт – татуировки на левой руке.

Пропавший одет в серо-синий свитер, светло-коричневую рубашку с длинным рукавом, светло-коричневые джинсы и летние туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Мартынова, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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