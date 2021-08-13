В Зверево 16-летняя девушка пострадала в столкновении двух легковушек

В городе Зверево Ростовской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Происшествие случилось на улице Обухова вечером 16 августа.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, 32-летний мужчина на «ЗАЗ Сенс» в районе дома № 38 нарушил дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110», за рулем которого был 57-летний водитель.В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «десятки». С травмами ее доставили в больницу.