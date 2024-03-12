В зоне СВО за трое суток до дня рождения погиб житель Шахт

Фото: Соцсети.

За трое суток до дня рождения в зоне спецоперации погиб житель Шахт Илья Климов. Он скончался в начале января, выполняя боевую задачу.Илья проживал в поселке Лесостепь под Шахтами. Служил в армии во Владикавказе. После «срочки» подписал контракт и вступил в ряды ВС РФ. Несмотря на окончание срока службы, остался работать и ушел на СВО.Трагичную новость о его гибели родным сообщили 2 января 2024 года. До своего 28-летия он не дожил три дня. Бойца похоронили в родном поселке 8 января.