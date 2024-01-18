В зоне СВО погиб служитель храма из Шахт

Фото: Соцсети.

В зоне проведения специальной военной операции погиб еще один житель Ростовской области. 44-летний Павел Соломахин был смертельно ранен во время обстрела, сообщает портал Donday.О смерти Павла сообщили сотрудники Никольского храма города Таганрога. Мужчина был прихожанином и часто принимал участие в богослужениях в качестве помощника священнослужителей.Был ли Павел добровольцем или же призван в ряды ВС РФ, неизвестно. Вероятно, мужчину представят к государственной награде.