В Волгодонске водитель легковушки попал в больницу из-за ДТП на скользкой дороге

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске 18-летний водитель легкового авто пострадал в ДТП, врезавшись в столб. Авария произошла 11 декабря на пересечении улицы Морской с улицей 30 лет Победы.Около 22:00 парень за рулем «Дэу Нексии» двигался по улице Морской. В районе дома № 43 машину на полном ходу занесло. Оставшись без управления, легковушка влетела в опору линии электропередачи.От мощного удара на автомобиле осталась вмятина в районе водительской двери. Стекла разбились, а корпус буквально смялся.— В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.