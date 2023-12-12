Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске водитель легковушки попал в больницу из-за ДТП на скользкой дороге

В Волгодонске водитель легковушки попал в больницу из-за ДТП на скользкой дороге
В Волгодонске 18-летний водитель легкового авто пострадал в ДТП, врезавшись в столб. Авария произошла 11 декабря на пересечении улицы Морской с улицей 30 лет Победы.

Около 22:00 парень за рулем «Дэу Нексии» двигался по улице Морской. В районе дома № 43 машину на полном ходу занесло. Оставшись без управления, легковушка влетела в опору линии электропередачи.

От мощного удара на автомобиле осталась вмятина в районе водительской двери. Стекла разбились, а корпус буквально смялся.

— В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.