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В Волгодонске водитель «четверки» пострадал в ДТП

В Волгодонске водитель «четверки» пострадал в ДТП

В Волгодонске 40-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21043» пострадал в аварии с иномаркой. Происшествие случилось около восьми утра 14 февраля на улице Железнодорожной, 4.

Предварительно известно, что 32-летняя женщина за рулем «Киа Рио» не выдержала безопасную дистанцию в потоке машин. Чтобы избежать столкновения, она выехала на «встречку», где столкнулась с отечественным автомобилем.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадал водитель «четверки». С травмами его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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