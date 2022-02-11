В Волгодонске водитель «четверки» пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске 40-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21043» пострадал в аварии с иномаркой. Происшествие случилось около восьми утра 14 февраля на улице Железнодорожной, 4.Предварительно известно, что 32-летняя женщина за рулем «Киа Рио» не выдержала безопасную дистанцию в потоке машин. Чтобы избежать столкновения, она выехала на «встречку», где столкнулась с отечественным автомобилем.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадал водитель «четверки». С травмами его доставили в больницу.