В Волгодонске во дворе жилых домов взорвался «Мерседес»



Жителей домов по улице Гагарина в Волгодонске ночью 18 сентября разбудил громкий хлопок. Во дворе взорвался припаркованный «Мерседес».



После взрыва произошло возгорание. Огонь перекинулся на стоявшие рядом «Рено» и «Хендай». Свидетели происшествия вызвали пожарных. Спасатели потушили пламя, однако «Мерседес» успел полностью выгореть. В результате ЧП никто не пострадал. Причина взрыва устанавливается.



Взорвавшаяся иномарка принадлежит жительнице одного из домов, сообщает DonDay Волгодонск. Девушка уехала в отпуск, оставив автомобиль недалеко от своего дома. По её словам, недавно машина проходила ремонт в автосервисе и была исправна.



