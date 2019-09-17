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В Волгодонске во дворе жилых домов взорвался «Мерседес»

В Волгодонске во дворе жилых домов взорвался «Мерседес»
Жителей домов по улице Гагарина в Волгодонске ночью 18 сентября разбудил громкий хлопок. Во дворе взорвался припаркованный «Мерседес».

После взрыва произошло возгорание. Огонь перекинулся на стоявшие рядом «Рено» и «Хендай». Свидетели происшествия вызвали пожарных. Спасатели потушили пламя, однако «Мерседес» успел полностью выгореть. В результате ЧП никто не пострадал. Причина взрыва устанавливается.

Взорвавшаяся иномарка принадлежит жительнице одного из домов, сообщает DonDay Волгодонск. Девушка уехала в отпуск, оставив автомобиль недалеко от своего дома. По её словам, недавно машина проходила ремонт в автосервисе и была исправна.

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