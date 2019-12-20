В Волгодонске разбилась насмерть молодая пара



При ДТП в Волгодонске погибла молодая пара. Страшная авария произошла в ночь на 22 декабря на улице Курчатова.



В «Форде Мондео» ехала компания молодых людей, за рулём была 27-летняя Анна Ч. В районе памятника «Мирному атому», двигаясь по кольцу, автоледи не справилась с управлением и, выехав на разделительную полосу, на большой скорости врезалась в столб.



На месте аварии погибли Анна и её 28-летний парень Сергей, который находился на переднем сиденье. Сзади сидела сестра Анны, которая получила травмы различной степени тяжести. Её доставили в больницу скорой помощи.



Как сообщает DonDay Волгодонск, у погибшей осталась шестилетняя дочь. Пару похоронят 24 декабря.