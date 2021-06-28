В Волгодонске произошел взрыв: один погиб, двое подростков пострадали
В Волгодонске при взрыве погиб 50-летний мужчина. Трагедия случилась в бывшей станице Красноярской (ныне - часть города Волгодонска) около 15 часов 29 июня.
По предварительным данным, взорвался газовый баллон в припаркованном ВАЗе. Взрыв прогремел на пересечении улицы Лучезарной с переулком Свободным. В результате ЧП погиб 50-летний мужчина. Его сын с приятелем - подростки 16 и 17 лет - получили травмы. Их госпитализировали в городскую БСМП.