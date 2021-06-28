Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске произошел взрыв: один погиб, двое подростков пострадали

В Волгодонске произошел взрыв: один погиб, двое подростков пострадали
В Волгодонске при взрыве погиб 50-летний мужчина. Трагедия случилась в бывшей станице Красноярской (ныне - часть города Волгодонска) около 15 часов 29 июня.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон в припаркованном ВАЗе. Взрыв прогремел на пересечении улицы Лучезарной с переулком Свободным. В результате ЧП погиб 50-летний мужчина. Его сын с приятелем - подростки 16 и 17 лет - получили травмы. Их госпитализировали в городскую БСМП.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.