В Волгодонске при пожаре на даче погиб 65-летний мужчина

В Волгодонске при пожаре в дачном домике погиб человек. Трагедия случилась около 16 часов 22 января в СНТ «Зеленый мыс».Мужчина решил поехать на дачу перед выходными. Однако все сложилось трагически. Неожиданно дом загорелся. Соседи вызвали спасателей и принялись самостоятельно тушить жилую постройку. Пожарные тушили дом примерно полчаса. Обычно он пустовал, и никто не знал, что вернулся владелец. При разборе развалов обнаружили тело 65-летнего пенсионера.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, он отравился продуктами горения.