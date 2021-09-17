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В Волгодонске полсотни спасателей тушили многоэтажку

В Волгодонске полсотни спасателей тушили многоэтажку
В Волгодонске Ростовской области всю ночь горела крыша двухэтажного жилого дома. Происшествие случилось 20 сентября около 3.30 на улице Морской, 48а.

Жители дома почуяли едкий дым и вызвали на место ЧП спасателей. Примерно через час пожару присвоили третий ранг сложности. Кровля горела на площади 800 квадратов.

Волгодонцы выбежали на улицу в халатах и пижамах. Люди ждали, пока спасатели ликвидируют огонь.

- С пламенем боролись 17 единиц техники и 58 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Около 5.10 удалось ликвидировать открытое горение.
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