В Волгодонске полсотни спасателей тушили многоэтажку

В Волгодонске Ростовской области всю ночь горела крыша двухэтажного жилого дома. Происшествие случилось 20 сентября около 3.30 на улице Морской, 48а.Жители дома почуяли едкий дым и вызвали на место ЧП спасателей. Примерно через час пожару присвоили третий ранг сложности. Кровля горела на площади 800 квадратов.Волгодонцы выбежали на улицу в халатах и пижамах. Люди ждали, пока спасатели ликвидируют огонь.- С пламенем боролись 17 единиц техники и 58 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области. - Около 5.10 удалось ликвидировать открытое горение.