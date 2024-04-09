В Волгодонске пенсионер на «Ладе Гранте» сбил 39-летнюю женщину

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области водитель автомобиля сбил женщину. ДТП случилось 9 апреля около 8:30.Этим утром 69-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал по улице Черникова. В районе троллейбусной остановки на Энтузиастов на дорогу вышла женщина. Она переходила дорогу по «зебре» без светофора. Автомобилист ударил по тормозам, но транспорт не успел вовремя остановиться. Пешеход оказался под колесами легковушки.— В результате ДТП 39-летнюю женщину с травмами доставили в медучреждение, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.