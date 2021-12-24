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В Волгодонске мужчина умер от потери крови, порезав мизинец

В Волгодонске мужчина умер от потери крови, порезав мизинец
В Волгодонске 57-летний мужчина скончался от потери крови. Трагедия случилась в старой части города в ночь на 25 декабря.

Накануне вечером двое местных жителей собрались в гараже, чтобы отдохнуть. Мужчины открыли спиртное и начали выпивать. Через некоторое время градус в крови повысился, и между приятелями завязалась ссора. Собутыльники перешли на повышенные тона, а затем ссора превратилась в потасовку. Один из них схватился за нож. Другой забрал холодное оружие, но нападавший не мог успокоиться. Он пытался выхватить нож и взялся за лезвие. По информации DonDay-Волгодонск, именно в этот момент мужчина порезал основание мизинца.

Из-за расширенных после употребления алкоголя сосудов кровь никак не не останавливалась. В итоге 57-летний житель Волгодонска скончался от большой кровопотери.
Фото: forum.motolodka.ru.
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