В Волгодонске мужчина умер от потери крови, порезав мизинец
В Волгодонске 57-летний мужчина скончался от потери крови. Трагедия случилась в старой части города в ночь на 25 декабря.
Накануне вечером двое местных жителей собрались в гараже, чтобы отдохнуть. Мужчины открыли спиртное и начали выпивать. Через некоторое время градус в крови повысился, и между приятелями завязалась ссора. Собутыльники перешли на повышенные тона, а затем ссора превратилась в потасовку. Один из них схватился за нож. Другой забрал холодное оружие, но нападавший не мог успокоиться. Он пытался выхватить нож и взялся за лезвие. По информации DonDay-Волгодонск, именно в этот момент мужчина порезал основание мизинца.
Из-за расширенных после употребления алкоголя сосудов кровь никак не не останавливалась. В итоге 57-летний житель Волгодонска скончался от большой кровопотери.