В Волгодонске компания пьяных людей до смерти забила прохожего

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В Волгодонске компания пьяных людей до смерти избила незнакомого мужчину. Трагедия произошла 7 марта.В тот день четверо приятелей выпивали на одной из улиц города. Алкоголя в организме становилось все больше. От скуки парни решили пристать к прохожему. Они не давали пройти 55-летнему мужчине, провоцируя его на драку. В какой-то момент один из задир ударил несчастного прохожего. К нему присоединилась и остальная компания. Они не остановились даже когда мужчина упал на землю. Парни продолжали избивать его, пока тот не перестал подавать признаки жизни.Испугавшись, приятели оставили избитого мужчину и бросились бежать. Когда на место прибыли медики, спасать уже было некого. Оставалось лишь констатировать смерть.Молодых людей вскоре задержали. По информации СУ СКР по Ростовской области, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Известно, что один из подозреваемых был ранее судим за грабеж.