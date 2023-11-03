В Волгодонске двое парней пострадали в ДТП, пытаясь уйти от погони

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось в ночь на 3 ноября.Около 2:30 водитель «Хендай Акцента» ехал по улице Морской. Он уходил от наряда ДПС. На кольце, где улица Портовая, он не успел сбросить скорость и заехал на бордюр. Затем легковушка врезалась в столб.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 19-летние водитель и его пассажир получили травмы в результате аварии. Пострадавших доставили в больницу.В ведомстве уточнили, что парень был лишен водительских прав, так как отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Вероятно, в этот раз сотрудники ДПС остановили его, чтобы проверить документы. А юный горожанин без таковых решил броситься наутек.