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В Волгодонске двое парней пострадали в ДТП, пытаясь уйти от погони

В Волгодонске двое парней пострадали в ДТП, пытаясь уйти от погони
В Волгодонске произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось в ночь на 3 ноября.

Около 2:30 водитель «Хендай Акцента» ехал по улице Морской. Он уходил от наряда ДПС. На кольце, где улица Портовая, он не успел сбросить скорость и заехал на бордюр. Затем легковушка врезалась в столб.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 19-летние водитель и его пассажир получили травмы в результате аварии. Пострадавших доставили в больницу.

В ведомстве уточнили, что парень был лишен водительских прав, так как отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения. Вероятно, в этот раз сотрудники ДПС остановили его, чтобы проверить документы. А юный горожанин без таковых решил броситься наутек.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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