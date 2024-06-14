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В Волгодонске два человека пострадали в ДТП с мусоровозом

В Волгодонске два человека пострадали в ДТП с мусоровозом
В городе Волгодонске Ростовской области двое пострадали в аварии. ДТП случилось 13 июня около 17:30.

В тот вечер водитель мусоровоза «КО-456» ехал по улице 2-й Бетонной. На одном из перекрестков он врезался в «семерку». Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило в сторону.

В результате происшествия травмы получил 20-летний водитель и 22-летний пассажир «ВАЗ-2107». Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, пострадавших доставили в больницу.
Фото: соцсети (ВК Автолайн 761).
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