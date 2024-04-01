В Волгодонске два человека пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось днем 31 марта в старой части города.Около 15:30 водитель «ВАЗ-2109» ехал по улице Карла Маркса. На перекрестке с проспектом Лазоревым он не уступил дорогу «четырнадцатой» под управлением 19-летнего парня. Избежать столкновения не удалось. От удара легковушки разлетелись в разные стороны.— В результате ДТП пострадали 72-летний мужчина из «ВАЗ-2109» и его 48-летняя пассажирка, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Их доставили в больницу, где оказали разовую медпомощь.