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В Волгодонске два человека пострадали в аварии

В Волгодонске два человека пострадали в аварии
В городе Волгодонске Ростовской области произошла авария с пострадавшими. ДТП случилось днем 31 марта в старой части города.

Около 15:30 водитель «ВАЗ-2109» ехал по улице Карла Маркса. На перекрестке с проспектом Лазоревым он не уступил дорогу «четырнадцатой» под управлением 19-летнего парня. Избежать столкновения не удалось. От удара легковушки разлетелись в разные стороны.

— В результате ДТП пострадали 72-летний мужчина из «ВАЗ-2109» и его 48-летняя пассажирка, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области. — Их доставили в больницу, где оказали разовую медпомощь.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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