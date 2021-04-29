В Волгодонске 2-летний ребенок скончался после обеда в кафе

В Волгодонске двухлетний ребенок скончался после обеда в местном кафе. Происшествие случилось 24 апреля, но информация об этом появилась только сейчас.В тот день семья решила пойти перекусить в одно из местных кафе. Пообедав, они вернулись домой. Спустя время ребенок начал жаловаться на боли в животе. Испуганные родители обратились в городскую больницу. Малыша госпитализировали с острым отравлением. Спустя время мальчик умер.Прокуратура Ростовской области начала проверку причин, обстоятельств произошедшего и полноты выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.По информации СУ СК по Ростовской области, следственные органы проводят доследственную проверку.