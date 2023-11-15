В Волгодонске 11-летний мальчик попал под колеса «Нивы»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика. ДТП случилось 15 ноября около 7:00.По предварительной информации, 57-летний мужчина на «ВАЗ-2121» двигался по Цимлянскому шоссе. В районе дома №1В на дорогу вышел школьник. Он переходил проезжую часть по «зебре». Водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его.- В результате ДТП 11-летнему мальчику оказана разовая помощь на месте, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.Вероятно, школьник успел отскочить в сторону и избежал серьезных травм.