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В Волгодонске 11-летний мальчик попал под колеса «Нивы»

В Волгодонске 11-летний мальчик попал под колеса «Нивы»
В Волгодонске водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика. ДТП случилось 15 ноября около 7:00.

По предварительной информации, 57-летний мужчина на «ВАЗ-2121» двигался по Цимлянскому шоссе. В районе дома №1В на дорогу вышел школьник. Он переходил проезжую часть по «зебре». Водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил его.

- В результате ДТП 11-летнему мальчику оказана разовая помощь на месте, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.

Вероятно, школьник успел отскочить в сторону и избежал серьезных травм.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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