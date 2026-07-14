В течение дня 14 июля над Ростовской областью уничтожили БПЛА
В течение дня 14 июля в небе над Ростовской областью силы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты. Сводку за последние 12 часов публикует Минобороны России.
За отчетный период над регионами страны сбили 252 беспилотных летательных аппарата.
Помимо Ростовской области БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.