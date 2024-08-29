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В Тарасовском районе Ростовской области случился крупный лесной пожар. Полыхание началось 28 августа в 11:00 неподалеку от хутора Нижние Грачики.Огонь охватил растительность в лесу. Сильный ветер в считанные минуты разнес пламя на обширную территорию. Очевидцы, заметившие огромный столб дыма, сразу же позвонили в службу пожарной охраны.Из-за плотной насаженности деревьев спасатели не могли добраться до очага пожара. Местные жители пришли на помощь: ребята прорубали просеки для пожарной техники, вручную носили пожарные рукава, а также лопатами разрывали полосы для стока воды.Почти пять часов спустя, усилиями местных жителей и нескольких десятков спасателей, огонь удалось ликвидировать.Пожар уничтожил пять тысяч квадратных метров растительности, - сообщили в МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС Тарасовского района».К счастью, никто в результате происшествия не пострадал.Напомним, что в тот же день произошел пожар в Миллеровском районе. Огонь охватил 24 гектара территории. Для тушения крупного возгорания в лесу был привлечен вертолет, сбросивший 75 тонн воды.