Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганрогском заливе на двух танкерах вспыхнул пожар

В Таганрогском заливе на двух танкерах вспыхнул пожар
Минувшей ночью в Ростовской области успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. По информации губернатора Юрия Слюсаря, удалось уничтожить свыше 20 дронов.

Инцидент не обошёлся без последствий. В Таганрогском заливе на двух танкерах вспыхнул пожар. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, на одном судне продолжается борьба с огнём, на втором возгорание ликвидировано.

Кроме того, в Азовском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся камыш. На месте происшествия задействованы экстренные службы.

О пострадавших в происшествиях информация уточняется.
Фото для иллюстрации МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика