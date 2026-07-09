Фото для иллюстрации МЧС РО

Минувшей ночью в Ростовской области успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов. По информации губернатора Юрия Слюсаря, удалось уничтожить свыше 20 дронов.Инцидент не обошёлся без последствий. В Таганрогском заливе на двух танкерах вспыхнул пожар. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, на одном судне продолжается борьба с огнём, на втором возгорание ликвидировано.Кроме того, в Азовском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся камыш. На месте происшествия задействованы экстренные службы.О пострадавших в происшествиях информация уточняется.