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В таганрогском магазине сотовой связи произошла поножовщина

В таганрогском магазине сотовой связи произошла поножовщина

В таганрогском магазине сотовой связи произошла поножовщина. Происшествие случилось на улице Дзержинского, 165 около 20:35.

Как сообщает портал DonDay.ru, неизвестный ворвался в помещение с ножом и ударил им мужчину средних лет прямо в шею. Пострадавший кое-как зажал рану и вышел на улицу. Он попросил помощи у прохожих, и те вызвали «скорую».

Таганрожца с открытой раной доставили в городскую больницу. В настоящее время его оперируют врачи. Из-за чего мужчина набросился на посетителя салона связи, пока остается неизвестно. Информацию о случившемся передали в УМВД по Таганрогу.

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