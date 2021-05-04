В таганрогском магазине сотовой связи произошла поножовщина. Происшествие случилось на улице Дзержинского, 165 около 20:35.Как сообщает портал DonDay.ru, неизвестный ворвался в помещение с ножом и ударил им мужчину средних лет прямо в шею. Пострадавший кое-как зажал рану и вышел на улицу. Он попросил помощи у прохожих, и те вызвали «скорую».Таганрожца с открытой раной доставили в городскую больницу. В настоящее время его оперируют врачи. Из-за чего мужчина набросился на посетителя салона связи, пока остается неизвестно. Информацию о случившемся передали в УМВД по Таганрогу.