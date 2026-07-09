В Таганроге выставили блокпосты после ночной стрельбы

Фото: Donday

О массовом скоплении полиции и блокпостах в Таганроге сообщают местные жители. Информация об этом активно распространяется в местных группах социальных сетей.- А что в Михайловке происходит сейчас? Машины едут, а в Михайловку поворот перекрыт от Бабушкина, стоят блокпосты. Гаишники в касках стоят, – пишут очевидцы.Предполагается, что усиленные меры безопасности связаны с кровавой стрельбой, произошедшей в ночь на 9 июля. По данным источника портала DonDay, неизвестный мужчина открыл огонь, в результате чего погибли три человека. Сообщается, что личность подозреваемого уже установлена – им оказался бывший сотрудник уголовного розыска по имени Евгений Утесов.В настоящее время на месте событий работают правоохранительные органы, выясняя все обстоятельства произошедшего. Официальные представители пока не предоставили подробной информации.