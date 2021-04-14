В Таганроге водитель ВАЗ едва не сбил пешеходов, уходя от погони

В Таганроге 19-летний парень на «ВАЗ-2106» едва не сбил пешеходов, скрываясь от погони. Лихача задержали на улице Москатова днем 15 апреля.По предварительным данным, около 14 часов автоинспекторы остановили ВАЗ, чтобы проверить документы. Однако легковушка продолжила движение. Сотрудники ГИБДД бросились в погоню. Пытаясь скрыться, парень поехал к роще Дубки. По словам очевидцев, лихач едва не сбил нескольких прохожих. В какой-то момент парень ударил по тормозам, и машину занесло на газон в парковой зоне. Там 19-летнего лихача и задержали.- В отношении водителя составлены административные материалы по статьям «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства»; «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»; «Нарушение правил проезда перекрестков»; «Нарушение правил движения по автомагистрали», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Как выяснилось, «ВАЗ-2106» не был зарегистрирован. Сейчас автомобиль помещен на спецстоянку, а парню грозит штраф в размере нескольких тысяч рублей.