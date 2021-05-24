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В Таганроге во время пожара в частном доме погиб 32-летний мужчина

В Таганроге во время пожара в частном доме погиб 32-летний мужчина

В Таганроге при пожаре погиб 32-летний мужчина. Происшествие случилось 25 мая около 12:00.

Жители 17-го переулка почувствовали сильный запах дыма. Горел частный дом. На помощь они сразу же вызвали пожарных. Огонь к тому времени охватил пять квадратных метров, но несмотря на маленькую площадь пожара в нем погиб мужчина. Он не смог выбраться из задымленного здания и умер от отравления угарным газом.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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