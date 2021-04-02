В Таганроге внедорожник перевернулся после ДТП с «ВАЗом»

В Таганроге водитель внедорожника «Киа Пиканто» перевернулся после ДТП с «ВАЗом». Происшествие случилось вечером 4 апреля на площади Марцевский треугольник.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, после столкновения водитель иномарки выбрался из транспорта и сбежал. Брошенный перевертыш так и остался на месте ДТП.Согласно статье 12.27 КоАП РФ (об административных правонарушениях), ему грозит до 15 суток ареста или лишение водительских прав до полутора лет.Ради того, чтобы избежать наказания, мужчина готов был пожертвовать своим авто, стоимость которого колеблется в пределах миллиона рублей.