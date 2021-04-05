В Таганроге в легковушку влетел мотоциклист

В Таганроге в легковушку ВАЗ-2110 влетел мотоциклист. Происшествие случилось в ночь на 7 апреля на улице Свободы 11.По словам очевидцев, за рулем отечественного автомобиля была женщина. Она не уступила дорогу и движущийся мотоциклист просто не успел затормозить перед авто. Парень врезался прямо в правую заднюю дверь.От сильного удара у легковушки разбилось стекло, а сама дверь превратилась в огромную вмятину.Чудом оба водителя не пострадали. Мотоциклист отделался лишь вывихом руки.