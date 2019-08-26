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В Таганроге три месяца разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку

В Таганроге три месяца разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку
В Таганроге три месяца разыскивают пропавшую 19-летнюю девушку. Ольга Малиновская ушла из дома 25 мая. Где она находится, до сих пор неизвестно.

Родные предполагают, что таганроженка могла уехать к знакомому по переписке. Возможно, девушке нужна медицинская помощь, она может быть дезориентирована.

К поиску пропавшей подключились волонтёры. Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Ольга Малиновская или видел её, просят сообщить по телефону: 8-800-550-71-40.

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