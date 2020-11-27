В Таганроге сгорел частный дом: пострадали двое

Пожар в частном доме произошел в Таганроге. Чрезвычайное происшествие случилось 29 ноября около 16:00 на улице Розы Люксембург, 51.Одноэтажное жилое домовладение загорелось изнутри. Огонь быстро охватил все помещения дома. Языки пламени вырывались из окон и почти достигали крыши.На месте работали восемь спасателей и две единицы противопожарной техники. Потушить горящий дом удалось спустя примерно 20 минут.- В результате ЧП 62-летний и 56-летний мужчины получили ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Их доставили в медучреждение.