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В Таганроге сгорел частный дом: пострадали двое

В Таганроге сгорел частный дом: пострадали двое
Пожар в частном доме произошел в Таганроге. Чрезвычайное происшествие случилось 29 ноября около 16:00 на улице Розы Люксембург, 51.

Одноэтажное жилое домовладение загорелось изнутри. Огонь быстро охватил все помещения дома. Языки пламени вырывались из окон и почти достигали крыши.

На месте работали восемь спасателей и две единицы противопожарной техники. Потушить горящий дом удалось спустя примерно 20 минут.

- В результате ЧП 62-летний и 56-летний мужчины получили ожоги, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Их доставили в медучреждение.

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