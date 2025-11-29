Фото: DonDay

В Таганроге прямо в центре города упал беспилотник. Сообщает глава региона Юрий Слюсарь. ЧП случилось в ночь на 29 ноября.По данным главы региона, для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей ближайших домов эвакуировали.Как уточнила глава города Светалана Камбулова, специалисты будут работать на ряде улиц для обезвреживания неразорвавшихся обломков дрона. А именно: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1,Котлостроительная, 15-2.Территорию оцепят.О пострадавших не сообщается. За ночь над регионом было уничтожено 20 БПЛА.