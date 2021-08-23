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В Таганроге при взрыве в электрическом щитке пострадал мужчина

В Таганроге при взрыве в электрическом щитке пострадал мужчина

В Таганроге при взрыве в электрическом щитке пострадал мужчина. Об инциденте на улице Водопроводной 25 августа сообщил информационный портал DonDay.ru.

Житель дома № 15 встал посреди ночи, чтобы проверить щиток. Когда он открыл его, произошел взрыв. Как оказалось, неизвестные злоумышленники подкинули внутрь петарду.

Взрыв привел к короткому замыканию проводки. В результате инцидента мужчина получил ожог руки. К счастью, госпитализация ему не понадобилась.

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