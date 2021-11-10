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В Таганроге при пожаре погибла 77-летняя пенсионерка

В Таганроге при пожаре погибла 77-летняя пенсионерка
В Таганроге при пожаре в своем доме погибла 77-летняя пенсионерка. Происшествие случилось на улице Волошиной, 21 в ночь на 11 ноября, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 4:00. На место сразу выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах. Пламя к тому времени успело охватить практически все жилище – 79 квадратных метров. В одной из комнат находилась хозяйка.

Пожарные тушили огонь около сорока минут. После полной ликвидации пламени они обнаружили тело пожилой женщины. Причина случившегося устанавливается.
Фото: aif.ru.
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