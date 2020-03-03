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В Таганроге при пожаре на даче пострадал один человек

В Таганроге при пожаре на даче пострадал один человек
Фото для иллюстрации: augustnews.ru

Один человек пострадал в результате пожара в Таганроге. Горела дача в садовом некоммерческом товариществе «Дачное-1». Сообщение о возгорании на 1-й аллее поступило 4 марта примерно в 1:30.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 35 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.

Специалисты вывели из постройки одного человека. Ещё один получил травмы и был госпитализирован. Пострадавшим оказался 41-летний мужчина. Потушить пламя удалось примерно за 20 минут.

Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

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