В Таганроге при пожаре на даче пострадал один человек



Фото для иллюстрации: augustnews.ru



Один человек пострадал в результате пожара в Таганроге. Горела дача в садовом некоммерческом товариществе «Дачное-1». Сообщение о возгорании на 1-й аллее поступило 4 марта примерно в 1:30.



К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила 35 квадратных метров. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.



Специалисты вывели из постройки одного человека. Ещё один получил травмы и был госпитализирован. Пострадавшим оказался 41-летний мужчина. Потушить пламя удалось примерно за 20 минут.



Причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.